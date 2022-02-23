افتتاح «رؤى مستقبلية» بمشاركة أكثر من 50 فنانا بالمركز الثقافي بطنطا

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بالمركز الثقافي بطنطا مساء أمس فعاليات الدورة الرابعة لصالون الدلتا للشباب تحت عنوان "رؤى مستقبلية" بحضور كل من مدير عام ثقافة الغربية، الدكتور الفنان أحمد علوان، مدرس الزخرفة بكلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط، دكتوراه الفلسفة في التصوير الجداري، الناقد الفنى د. محمد كمال صاحب العديد من المؤلفات النقدية، الفنانة إيمان القهوجى من مؤسسى صالون الدلتا للشباب على مدار أربع سنوات متتالية.

حركة الفن



شارك فى الصالون اكثر من 50 فنان تشكيلي من جميع محافظات مصر تنوعت أعمالهم بين الخزف والتصوير والجرافيك والنحت و الرسم بالرصاص والفحم وسط حالة من التنوع والانفراد للأعمال المشاركة فى معرض الصالون وذلك بعد انتقاء أميز وأفضل الأعمال بعد فرز أعضاء لجنة التحكيم المشكلة من د. طارق صبحى رئيس لجنة التحكيم، واعضاء لجنة التحكيم الدكتور سعيد عبد الغفار العناني، الدكتور رانيا الإمام، والدكتورة ماهر عراقيب، ضيف شرف الصالون د. أحمد علوان مدرس الزخرفه بجامعة دمياط، قومسير الصالون الفنان سليمان بلال بالتعاون مع مسئول الفنون التشكيلية بالمركز، حيث يعد الصالون فى دورته الرابعه الرافد الحقيقي لحركة الفن التشكيلى بوسط الدلتا تحقيقا للعدالة الثقافية داخل الأقاليم.

معرض الفنون



بدأت فعاليات الصالون بافتتاح معرض للأعمال الفنية المشاركة والفائزة بجوائز الصالون حيث حصل على المركز الأول فى الصالون الفنان حسام الدين ثابت، بينما حصلت الفنانة رنا أشرف سالم على المركز الثاني، كما حصل الفنان التلقائي بهاء خاطر على المركز الثالث، كما حصل كل من الفنان سعد السيد سعد، الفنان عبد الرحمن الحسينى، الفنانة سماح الشامى على جائزة الصالون التشجيعية، بينما حصلت الفنانة أية إسماعيل خيرى على جائزة الصالون وتكريم جميع المشاركين من الفنانين فى فعاليات الصالون.



وألقى الناقد الفنى محمد كمال، ندوة نقدية حول الأعمال المشاركة فى معرض الموسم الرابع لصالون الدلتا للشباب 2022، أدارها الدكتور ماهر عراقيب.