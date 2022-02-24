الزمالك يبدأ المفاوضات مع إيبوكا.. وإنبي يحدد 20 مليون جنيه

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مسئولي نادي الزمالك بدوا المفاوضات مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق إنبي لضمه بداية من الموسم المقبل بعدما نال إعجاب وإشادة إدارة القلعة البيضاء بصورة كبيرة.



وعلم "بوكس تو بوكس" في تصريحات تليفزيونية المُذاع على فضائية ETC أن إدارة إنبي حددت مبلغ 20 مليون جنيه نظير بيع اللاعب في الموسم المقبل بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه في الموسم الجاري.



وأتم شبانة: "يرغب الزمالك في التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز في الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق في ظل تذبذب مستوى الثنائي سيف الدين الجزيري وعمر السعيد.