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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الأوروبي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 24-2-2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

 

تنطلق اليوم الخميس ٢٤-٢-٢٠٢٢ العديد من المباريات الهامة أبرزها مواجهة نابولي وبرشلونة في الدوري الأوروبي ومواجهة أرسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي. 

 

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم 

 

دينامو زغرب × إشبيلية - الساعة 7:45 مساء

أولمبياكوس × أتلاتنا - الساعة 7:45 مساء

ريال سوسييداد × لايبزيج - الساعة 7:45 مساء

لاتسيو × بورتو - الساعة 7:45 مساء

نابولي × برشلونة - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ريال بيتيس × زينيت سانت بطرسبرج - الساعة 10 مساء

جلاسكو رينجرز × بوروسيا دورتموند - الساعة 10 مساء

سبورتينج براجا × شيريف تيراسبول - الساعة 10 مساء

 

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي اليوم 

 

ريندرز × ليستر سيتي - الساعة 7:45 مساء

كارباج اجدام × مارسيليا - الساعة 7:45 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 

 

أرسنال × وولفرهامبتون - الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

 

مواعيد مباريات الدوري المصري
 

البنك الأهلى × بيراميدز - الساعة 7:30 مساء على قناة أون سبورت

 

الدوري المصري الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون مواعيد مباريات اليوم بيراميدز بوروسيا دورتموند وولفرهامبتون برشلونة

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الدوري الأوروبي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 24-2-2022 والقنوات الناقلة

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