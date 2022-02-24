الدوري الأوروبي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 24-2-2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس ٢٤-٢-٢٠٢٢ العديد من المباريات الهامة أبرزها مواجهة نابولي وبرشلونة في الدوري الأوروبي ومواجهة أرسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم
دينامو زغرب × إشبيلية - الساعة 7:45 مساء
أولمبياكوس × أتلاتنا - الساعة 7:45 مساء
ريال سوسييداد × لايبزيج - الساعة 7:45 مساء
لاتسيو × بورتو - الساعة 7:45 مساء
نابولي × برشلونة - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ريال بيتيس × زينيت سانت بطرسبرج - الساعة 10 مساء
جلاسكو رينجرز × بوروسيا دورتموند - الساعة 10 مساء
سبورتينج براجا × شيريف تيراسبول - الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي اليوم
ريندرز × ليستر سيتي - الساعة 7:45 مساء
كارباج اجدام × مارسيليا - الساعة 7:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
أرسنال × وولفرهامبتون - الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1
مواعيد مباريات الدوري المصري
البنك الأهلى × بيراميدز - الساعة 7:30 مساء على قناة أون سبورت