الدوري الأوروبي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 24-2-2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس ٢٤-٢-٢٠٢٢ العديد من المباريات الهامة أبرزها مواجهة نابولي وبرشلونة في الدوري الأوروبي ومواجهة أرسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

دينامو زغرب × إشبيلية - الساعة 7:45 مساء

أولمبياكوس × أتلاتنا - الساعة 7:45 مساء

ريال سوسييداد × لايبزيج - الساعة 7:45 مساء

لاتسيو × بورتو - الساعة 7:45 مساء

نابولي × برشلونة - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ريال بيتيس × زينيت سانت بطرسبرج - الساعة 10 مساء

جلاسكو رينجرز × بوروسيا دورتموند - الساعة 10 مساء

سبورتينج براجا × شيريف تيراسبول - الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي اليوم

ريندرز × ليستر سيتي - الساعة 7:45 مساء

كارباج اجدام × مارسيليا - الساعة 7:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

أرسنال × وولفرهامبتون - الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

مواعيد مباريات الدوري المصري



البنك الأهلى × بيراميدز - الساعة 7:30 مساء على قناة أون سبورت