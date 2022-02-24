لكزس و RCA تكشفان عن مفاهيم جديدة لـ "مستقبل التنقل الفاخر".. صور

كشفت لكزس والكلية الملكية للفنون (RCA) عن مجموعة مختارة من ستة مفاهيم للتنقل تعرض مستقبل تصميم السيارات الفاخرة حيث تم إنشاء التصميمات من قبل طلاب الدراسات العليا في دورة درجة الماجستير في التنقل الذكي التابع لـ RCA وتم اختيارهم في قائمة المرشحين النهائيين في لكزس 2040 برنامج تصميم روح المستقبل المتميز.

لكزس و RCA تكشفان عن مفاهيم جديدة لـ "مستقبل التنقل الفاخر"

تقول لكزس إن الطلاب كلفوا باستكشاف هياكل المركبات الجديدة "لمواجهة التغيرات في حياة المدينة الأوروبية، والمجتمع والتركيبة السكانية"، وإعادة تصور الدور الذي قد تلعبه الشركة في "مشهد التنقل" في القارة خلال العشرين عامًا القادمة، تضمنت صميمات المتسابقين الستة سيارة 2040 Lexus Vision In-Season، وهي مركبة تتزامن مع جميع فصول السنة الأربعة بما يتماشى مع العرض الياباني "Ichi-Go، Ichi-E"..

لكزس و RCA تكشفان عن مفاهيم جديدة لـ "مستقبل التنقل الفاخر"

جاء تصميم آخر يسمى Crucible، و هو مركبة هروب تعمل بالهيدروجين تعزز مشاركة السيارة والديكورات الداخلية المملوكة، حيث يمكن تخصيصها من قبل السائقين الفرديين لكل يوم من أيام الأسبوع وتتميز بإعادة تفسير شبك عمود الدوران في لكزس.

توصف Alto ، وهي مركبة عمودية للإقلاع والهبوط ، بأنها "تقاطع بين حوض نباتي ومنطاد هواء ساخن" كما أنها تعمل بالطاقة الهيدروجينية وتؤكد على الكمية المتزايدة من التكنولوجيا في صناعة السيارات التي سيتم اعتبارها قريبًا معيارًا وليس "رفاهية".

لكزس و RCA تكشفان عن مفاهيم جديدة لـ "مستقبل التنقل الفاخر"

يضيف Lexus UrbanSwarm إحساسًا بالفخامة للتنقل اليومي وتصفه الشركة بأنه "معياري وسلس"، يمتلك كفاءة أنظمة النقل الجماعي.

تم تصميم Lexus Neko بإلهام من الثقافة اليابانية بهيكل خارجي مميز وبطارية (BEV) ، تتميز Neko بوضعين للقيادة: القيادة التقليدية كمركبة مستقلة ووضع المشاركة، ومزودة بكاميرات استشعار وجهاز تسجيل ، يمكن لهذا المفهوم عرض مشهد مسجل في الرحلات السابقة باستخدام تقنية 4D..

لكزس و RCA تكشفان عن مفاهيم جديدة لـ "مستقبل التنقل الفاخر"

يُطلق على المفهوم النهائي اسم Lexus Units ويركز على التخصيص الرقمي والمساحات الاجتماعية. إنه قادر على الاتصال افتراضيًا بالمركبات الأخرى واستخدامه "كجهاز عرض" للانضمام إلى الحفلات أو الحفلات الموسيقية تقريبًا. تصميمه مستوحى من شكل الحواجز الساحلية ويتميز ببصمة قابلة للتكيف.

لكزس و RCA تكشفان عن مفاهيم جديدة لـ "مستقبل التنقل الفاخر"

وقال إيان كارتابيانو رئيس مركز التصميم الأوروبي في لكزس: "لقد تأثرنا كثيرًا باتساع نطاق الإبداع والابتكار الذي أظهره جميع المصممين "لقد أظهروا المهارة والخيال في الجمع بين أفكارهم للتنقل في المستقبل ورؤيتهم لكيفية تطور مفهوم الجودة الفائقة لكزس."

سيتم تحسين وتطوير مفاهيم السيارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قبل عرضها في حرم RCA's Battersea في لندن سيتم اختيار ثلاثة فائزين من بين ستة متسابقين نهائيين.