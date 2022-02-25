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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هشام ماجد الكوميديان الدحيح.. حصل على 93.5% بالثانوية وانطلق فنيا من الجامعة

صدى البلد

كثير من الفنانين لا نعرف عنهم معلومات تخص حياتهم الدراسي ومستواهم التعليمي، الأمر الذي يفجئنا في بعض الأوقات بحصولهم على مجاميع عالية واجتهادهم في دراستهمـ، بجانب نجاحهم في التمثيل.
 
ومن بين هؤلاء الفنانين هشام ماجد، الذي حصل على مجموع 93.5% بالثانوية العامة والتحق بكلية الهندسة، وكون في فترة الجامعة مع أصدقائه فرقة عرفت باسم تمر هندي للإنتاج الفني، ومن ثم قدموا أفلاماً سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة، وكان من أنجحها فيلم رجال لا تعرف المستحيل. 
 

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وكانت الفكرة هي انطلاقة ماجد وزملائه حيث لفتت نظر محمد حفظي الذي كان وقتها يتجه للإنتاج، وبالفعل أنتج لهم مسلسل أفيش وتشبيه، الذي كان يقدم في كل حلقة صورة ساخرة لأحد كلاسيكيات السينما المصرية، ليقوم من بعده بإنتاج فيلم ورقة شفرة الذي حقق نجاحاً كبيراً على مستوى النقد والإيرادات، لتكون هذه هي الانطلاقه الحقيقية في عالم السينما من خلال كتابة مشهدية (سيناريو) فيلم كده رضا أحمد حلمي، ثم قام بعدها بالمشاركة في كتابة وتمثيل فيلم ورقة شفرة الذي جعل وجهه معروفاً لدى الجماهير.

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