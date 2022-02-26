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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد جمعة: بدور على الأدوار المختلفة.. وبغني عشان أبسط الناس

محمد جمعة
محمد جمعة

كشف الفنان محمد جمعة، عن الأدوار السينمائية التي يفضل تجسيدها، وطريقة اختياره لها من بين العروض التي تأتي له في الوسط الفني.

وأضاف محمد جمعة خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن أي عمل بالنسبة له يعتبر تجربة مختلفة، مردفا: «بحاول أدور على التجارب المختلفة عشان ميبقوش شبه بعض».

وكشف محمد جمعة أنه يقدم في فيلم تماسيح النيل دور زوج أخت خالد الصاوي، مضيفا «أنا ومحمد ثروت عدايل وبنحاول نتآمر على خالد الصاوي عشان ناخد فلوسه».

وأردف محمد جمعة «بغني عشان أتبسط وبحب وأبسط الناس وبدور على الحاجة اللي تبسط الناس فعلا في أعمالي».
 

محمد جمعة الوسط الفنى سبوت لايت تماسيح النيل خالد الصاوي صدى البلد

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