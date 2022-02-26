محمد جمعة: بدور على الأدوار المختلفة.. وبغني عشان أبسط الناس

كشف الفنان محمد جمعة، عن الأدوار السينمائية التي يفضل تجسيدها، وطريقة اختياره لها من بين العروض التي تأتي له في الوسط الفني.

وأضاف محمد جمعة خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن أي عمل بالنسبة له يعتبر تجربة مختلفة، مردفا: «بحاول أدور على التجارب المختلفة عشان ميبقوش شبه بعض».

وكشف محمد جمعة أنه يقدم في فيلم تماسيح النيل دور زوج أخت خالد الصاوي، مضيفا «أنا ومحمد ثروت عدايل وبنحاول نتآمر على خالد الصاوي عشان ناخد فلوسه».

وأردف محمد جمعة «بغني عشان أتبسط وبحب وأبسط الناس وبدور على الحاجة اللي تبسط الناس فعلا في أعمالي».

