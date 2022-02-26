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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد: 72 ساعة.. استقرار تام فى الأحوال الجوية وسطوع ملحوظ لأشعة الشمس

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت منار غانم  عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية اليوم السبت .


وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد الجوية ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten  ، إن فصل الشتاء سينتهى 20 مارس ، ولا زلنا فى أجواء فصل الشتاء والتقلبات الجوية ، لافتة إلى أن 72 ساعة الماضية شهد الطقس نشاط للرياح زود الشعور بإنخفاض درجات الحرارة  .

ونوهت منار غانم ،  أنه مع دخول ساعات الليل سيكون الطقس شديد البرودة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر، لافتة إلى أن الشبورة المائية ستكون الظاهرة السائدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف منار غانم ،  أن اليوم وعلى مدار  72 ساعة القادمة سنشهد حالة من الاستقرار التام  في الأحوال الجوية، وذلك لحدوث امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وسيعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة في جميع أنحاء الجمهورية ومتوقع أن ترتفع درجتين وتسجل 21 درجة يومية خلال اليومين القادمين .

وحذرت منار غانم ، بعدم الانخداع بفترات الاستقرار أو سطوع أشعة الشمس، مشددة على أهمية عدم تخفيف الملابس حتى انتهاء فصل الشتاء، بالإضافة إلى أهمية المتابعة الجيدة للنشرات الجوية تجنبا للإصابة بنزلات البرد . 

إدارة الارصاد الجوية الفترة المقبلة حالة الطقس هيئة الأرصاد الشبورة المائية

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