أخرها منع الإعلانات.. ميتا تستكمل عقوباتها ضد الإعلام الروسي

قالت «ميتا»، الشركة الأم لموقع التواصل الاجتماعي العملاق «فيسبوك»، إنها قررت منع وسائل الإعلام الرسمية الروسية من نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتها في أي مكان في العالم.





ووفقاً لوكالة «رويترز»، قال رئيس السياسة الأمنية للشركة ناثانيال جلايشر على «تويتر»: «نواصل أيضاً وضع محاذير على وسائل إعلام رسمية روسية إضافية... تم البدء في تطبيق هذه التغييرات بالفعل وستستمر حتى مطلع الأسبوع».



وأضاف «نحن نمنع الآن وسائل الإعلام الحكومية الروسية من نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتنا في أي مكان في العالم».



1/ We are now prohibiting Russian state media from running ads or monetizing on our platform anywhere in the world. We also continue to apply labels to additional Russian state media. These changes have already begun rolling out and will continue into the weekend. — Nathaniel Gleicher (@ngleicher) February 26, 2022





كما أوقف موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي الإعلانات في روسيا وأوكرانيا في ظل الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.



وقال موقع التواصل الاجتماعي إنه يريد «ضمان رفع مستوى معلومات السلامة العامة المهمة وألا تصرف الإعلانات الانتباه عنها».



وذكرت روسيا في وقت سابق أنها فرضت قيودا جزئية على «فيسبوك» ردا على فرضه حظرا على بعض وسائل الإعلام الحكومية الروسية.

