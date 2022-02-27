متحدث الصحة: الدولة عملت اللي عليها لمواجهة كورونا والحل حالياً في أيدي المواطنين

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة قامت بما عليها من أجل التصدي لجائحة كورونا، ووفرت اللقاحات، وشرحت للمواطنين فوائد اللقاحات، ووفرت أساليب تجب العدوى، معقباً: "الدولة عملت اللي عليها والحل في أيدي المواطنين حالياً".

وأضاف حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، أن الدول التي تراجعت عن الاجراءات الاحترازية في الوقت الحالي، وصل عندها نسبة متلقي اللقاح إلى أكثر من 70% ، مشدداً على تلقي اللقاح، قائلاً: "اللقاحات موجودة دلوقتي بالمجان وفي كل مكان .. ونتمنى أن يكون هناك استجابة مجتمعية للتلقيح".

وعقب المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان قائلاً: "لما نوصل لمعدلات التلقيح التي وصلت إليها الدول التي بدأت في تخفيف الاجراءات الاحترازية .. نقدر ساعتها نقول ان احنا رجعنا لوضعنا الطبيعي ما قبل الجائحة".