شقيق عادل إمام : الزعيم بخير وصحة جيدة وتابع مباراتي الأهلي الزمالك

أكد المنتج عصام إمام، عدم صحة الشائعات التي تناولت الحالة الصحية للزعيم عادل إمام خلال الساعات الأخيرة وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، نافيا الأخبار الكاذبة التي تتناول بين الحين والآخر تراجع الحالة الصحية للزعيم.

وقال المنتج عصام إمام، في تصريح خاص لفريق إعداد برنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، إن شقيقه الفنان الكبير عادل إمام بخير وصحة جيدة، وتابع مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال افريقيا.

وكانت قد ترددت شائعات خلال الساعات الماضية تفيد بتعرض الفنان الكبير عادل إمام لأزمة صحية، مما جعله يتصدر تريند مؤشر البحث الشهير «جوجل»، وهو ما تكرر كثيرًا خلال الفترة الماضية.