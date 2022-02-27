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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

توقيع مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت لبناء القدرات الرقمية للمواطنين بقرى حياة كريمة|تفاصيل

صدى البلد

كشف الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ، عن تفاصيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة الاتصالات وشركة ميكروسوفت لبناء القدرات الرقمية للمواطنين لمبادرة حياة كريمة.

 وقال" جاد الكريم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" مساء دي إم سي" والمُذاع على فضائية " دي إم سي"، إن وزارة الاتصالات من الوزارات التي تلعب دورًا هامًا في مبادرة حياة كريمة، فهى مسئولة عن الشق المسئول بالتحول الرقمي من خلال توفير البنية الأساسية وهناك استثمارات كبيرة لوزارة الاتصالات تقدر بحوالي 6 مليار جنيه لتشغيل خطوط الاتصالات وتوصيل الإنترنت الفائق السرعة لكل القرى المصرية خلال المرحلة الأولى.

 وأضاف أن هناك تدخلات من وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية فيما يخص التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يتم من خلال التدريب وبناء القدرات للمسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى المبادرات التي تطلقها وزارة الاتصالات المتعلقة بالتحول الرقمي  وهذا هو مضمون مذكرة التفاهم التي تم توقعيها .
 وأوضح أن الاتفاقية تستهدف أكثر من جانب أهمها، مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قرى مبادرة حياة كريمة وذلك للاستفادة من فرص التحول الرقمي بالإضافة إلى محو الأمية الرقمية وتمكن الأفراد من المنافسة في سوق العمل .

 

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