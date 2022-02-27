أحمد عبد الماجد ناعيا الكردوسي: ضحى من أجل قضية ومات مؤمنا بها

نعي النائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ أمين سر لجنة الصحة النائب محمود الكردوسي الذي وافته المنية منذ أيام قائلا فقدت مصر عمودا من أعمدة الصحافة النائب الراحل محمود الكردوسي.

وأضاف عبد الماجد في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: ننعى الكاتب الصحفي الكبير اللي ضحى بجهده وعرقه من أجل قضية مات وهو مومن بيها .

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ قد نعى الكاتب الصحفي محمود الكردوسي عضو مجلس الشيوخ والذي وافته المنية منذ أيام.

وأكد عبد الرازق يعز علىّ أن أنعـى إلـى المجلـس الموقـر ببالغ الحزن والأسى الزميل العزيز/ محمود سيد محمود الكردوسى، عضو المجلس، والكاتب والصحفى الوطنى، الذى وافته المنية أمس الأول بعد صراع مع المرض، وبعد أن أفنى حياته فى الدفاع عن بلده، واضعًا مصلحة الوطن فوق أى اعتبار، وسخر قلمه لخدمة وطنه طيلة 36 عامًا دون أن يكل أو يمل.