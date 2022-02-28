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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث الرئاسة: لا توجد أي مشكلة في الأرز ومخزون القمح يكفي لنهاية العام

السفير بسام راضي،
السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن يوجد في الصوامع خزين من القمح يكفي لأربع شهور قادمة، مشيراً إلى إنتاج محصول القمح الذي يبدأ حصاده داخل مصر في إبريل، حوالي 4 مليون طن، معقباً: "وبالتالي مخزون القمح مع الإنتاج يكفي حتى نهاية العام".

وأضاف بسام راضي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الدولة المصرية تبذل مجهود كبير في إنتاج القمح في مصر، سواء على المستوى الأفقي من خلال التوسع في استصلاح الأراضي، أو من خلال الإنتاج الرأسي لكل فدان

ونوه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن متوسط الفدان كان ينتج حوالي 14 أردبا فقط، ولكن اليوم متوسط الفدان ينتج حوالي 20 أردب أي 3 أطنان تقريباً، معقباً: "حدث طفرة كبيرة جداً في إنتاج القمح في مصر، وبنشوف نتيجة الجهد اليوم، استعدادً لمواجهة أي أزمة".

وتابع بسام راضي أن هناك اكتفاء ذاتيا من إنتاج الأرز في مصر، حتى نهاية العام القادم، وكذلك السكر أو البنجر، حيث متوفر مخزون استراتيجي كافي لمعظم السلع الغذائية الرئيسية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في مراحل المشروع القومي لإنشاء الصوامع على أعلى مستوى وأحدث طراز كما هو موجود حالياً، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق حتى يتم الطمأنينة والتأكد من وصول السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار المحددة.

متحدث الرئاسة إنتاج القمح إنتاج الأرز المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي برنامج الحكاية

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