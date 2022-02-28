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رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة طنطا: خطة متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "قادرون باختلاف"

صدى البلد

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي، أن دعم ورعاية الطلاب ذوى الهمم وتوفير كافة الخدمات لهم يأتي على رأس الأولويات بالجامعة، موضحًا أنه تم وضع خطة متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "قادرون باختلاف" في جميع كليات الجامعة، موضحا أنه يتم السعي في استثمار طاقات الطلاب شركاء التنمية من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة وتقديم كافة سبل الرعاية والحماية والاهتمام لهم وتمكينهم في ظل الجمهورية الجديدة التي تهتم ببناء الإنسان.


وذكر بيان صادر عن الجامعة، اليوم الأحد، أنه تم مواصلة فعاليات مبادرة "قادرون باختلاف" بكلية طب الأسنان بالجامعة للأسبوع الثاني على التوالي في إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة تحت إشراف الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن.


من جانبه، قال الدكتور حاتم أمين عميد كلية طب الأسنان بجامعة طنطا، إنه تم تقديم عديد الخدمات العلاجية والرعاية الصحية لأبناء الجامعة من ذوى الهمم، وقام الطلاب بالاستماع لمحاضرة عن كيفية الوقاية من أمراض الأسنان في إطار برنامج الجامعة لتنفيذ مبادرة "قادرون باختلاف".
شارك في فعاليات المبادرة الدكتور محمد مأمون الشيخ وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع والدكتور محمد زين العابدين مدير مركز رعاية ذوي الهمم بكلية الآداب والدكتور مهند أبو حمر مدير وحدة رعاية الموهوبين بكلية التربية الرياضية ومترجمة الإشارات نورهان بدران.
 

محمود زكي رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي

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