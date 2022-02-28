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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لماذا أعلن الزمالك التحقيق مع كارتيرون ورفض إقالته مباشرة

صدى البلد

أكدالإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس": "كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك عن السبب وراء إعلان الإدارة إحالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق للتحقيق وعدم إقالته بعد الخسارة من الوداد المغربي بالأمس بدوري أبطال إفريقيا"


وأكد المصدر أن الإدارة ترغب من وراء هذا القرار لتضييق الخناق على كارتيرون وتنازله عن جزء من الشرط الجزائي وعدم دفعه بالكامل له


وشدد المصدر على أن هناك جلسة بين الإدارة وكارتيرون فور عودة البعثة للاتفاق على فسخ التعاقد بين الطرفين ورحيله عن الفريق، موضحًا أنه حال تمسك المدرب بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملًا سيتم تعيين جهاز فني مصري ومنحه صلاحيات كبيرة مع بقاء كارتيرون معهم بهدف إجباره على الرحيل.

كما أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون اتفق مع أحد الأندية السعودية خلال تواجده كمدرب للفريق الأبيض. 

وقال في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم: "لا أحصل على تعليمات من أحد، ولا يوجد أحد يعلمني كيف اعمل كرئيس للنادي، أشعر بجمهور الزمالك لأنني واحد منهم". 

وتابع: "سأقدم ضد كارتيرون شكوى غدا لـ"فيفا"، بسبب مكالمته مع الوكيل الذي كشف خلالها أنه اتفق مع نادي في السعودية اثناء عمله معنا، لكنه ارسل المكالمة إلى أمير بدلا من إرسالها إلى وكيل أعماله  ". 

وأكمل: " أقول لكارتيرون أنت من فسخت التعاقد وأنت الخائن، أنت هنا لتخريب النادي بتعليمات من الشخص الذي كان سبب في رجوعك للزمالك". 

وأتم: "أعرف انك اتفقت مع نادي في السعودية والعقود جاهزة واسم النادي لدي فهم من قاموا بإبلاغي، والزمالك ليس حقل تجارب، كفاية ما حدث منك ومن بعض اللاعبين ".

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