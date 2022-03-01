وزير التموين عن زيادة سعر العيش: الدراسة جارية ولن يتم مس الفئات الأكثر احتياجا

قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك دراسة حول رغيف الخبز ولن يتم مس الفئات الأكثر احتياجا .

وكشف وزير التموين خلال لقاء ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، ان الفئات الاكثر احتياجا تم حصرها في من يأخذ معاش تكافل وكرامة، ومعاش التضامن الاجتماعي والمعاش الاقل من 2000 جنيه، والذي يأخذ الحد الادني من الراتب و هذه الفئات يتم دعمهما ويبلغ عددهم ما يقارب 25 مليون مواطن ولن يتم المساس بدعمهم.



وكشف انه قد يتم رفع رغيف سعر العيش تدريجيا، فإذا وصل الرغيف الي 10 قروش فإنه سيتم حساب فارق الزيادة ووضعها على مرتبات أصحاب الفئات الأكثر احتياجا.

