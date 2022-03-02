قصر العيني الفرنساوي : 50% انخفاضاً في دخول مصابي كورونا للعناية المركزة|فيديو

قال الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى القصر العيني الفرنساوي، إن التدخين يمثل عبئًا كبيرًا على الصحة، مؤكدًا أن التدخين يؤثر على الصدر والرئة، بالإضافة إلى كورونا، ويكون الشخص المدخن أكثر عرضة للدخول للمستشفيات في حالة الإصابة بكورونا.

وأضاف عمرو الحديدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن هناك انخفاض بنسبة 50%، في دخول المصابين للعناية المركزة، إضافة إلى أنه يتم إعطاء الأجسام المضادة للحماية من كورونا.

وتابع عمرو الحديدي، أن الأجسام المضادة، يتم إعطاؤها لمن تعرض للإصابة بكورونا من قبل، وعندما يتم إعطاؤها للمريض يستمر بالمستشفى لمدة ساعتين فقط، وبعدها يمارس حياته بشكل طبيعي.

وأشار مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي إلى أنه أنا متوقع أن تشهد الفترة القادمة انخفاضًا كبيراً في حالات الإصابة بكورونا، وسيكون مرضًا عادياً مثل البرد والإنفلونزا، ولكن لا بد من اتباع الإجراءات الاحترازية والحصول على التطعيم لأنه يحمي من المُضاعفات الخطيرة.