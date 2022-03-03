راشد: الجيزة حظيت خلال الفترة الأخيرة بموافقة رئيس الجمهورية على إنشاء عدة محاور مرورية

أكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، أن محافظة الجيزة حظيت خلال الفترة الأخيرة بموافقة رئيس الجمهورية على إنشاء عدة محاور مرورية.



وأضاف أحمد راشد، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن أغلقنا شارع الهرم في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية وحتى ميدان الجيزة، لافتا إلى أن كل الأسر التي يتم نقلها تحصل تعويض كامل.

وأكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، أن المواطن قبل أن يخرج يكون فيه قرار نزع ملكية ويحصل على التعويض بشكل كامل، مشيرا إلى أن هناك محاور بدا العمل بها في المحافظة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

