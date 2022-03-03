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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد كارلوس كيروش.. فيديو

عصام الحضري بصحبه
عصام الحضري بصحبه كارلوس كيروش

احتفل عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر، بعيد ميلاد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر عصام الحضري فيديو من الاحتفال بعيد ميلاد كارلوس كيروش، وعلق علي الفيديو كاتبًا: “عيد ميلاد سعيد مستر كيروش تمنياتي لك بالأفضل دائما”.

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وأكد الإعلامي محمد شبانه أن  البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني رفض عرضا للظهور في أحد برامج المقالب الرمضانية الشهيرة مقابل 500 ألف دولار أي ما يعادل 7 ملايين ونصف المليون جنيه.

وواصل مقدم برنامج "بوكس تو بوكس": "رأى كيروش أن المنتخب مقبل على مرحلة حاسمة ومصيرية في تاريخه للتأهل إلى كأس العالم، وهي فترة تحتاج تركيز من جميع الأطراف، كما أن الظهور في برنامج مقالب بعد انتهاء الدور الحاسم مهما كانت النتيجة فيه استهتار بمشاعر المصريين في حالة الإخفاق أو استغلال الإنجاز لتحقيق مكاسب خاصة في حالة التأهل".

وتابع: "يبحث القائمون على البرنامج التفاوض مع ضياء السيد أو وائل جمعة للظهور في رمضان المقبل، خاصة أن المنتخب سيكون حديث الشارع المصري حيث تتزامن انتهاء مرحلة الدور الحاسم مع بداية الشهر الكريم".

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