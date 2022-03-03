ثروت سويلم: اتهمونى بمجاملة الشرقية وتصعيدها للممتاز.. وهذا كان عدوي في اتحاد الكرة

تحدث ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة والمتحدث الرسمي للرابطة، عن الفترة التي قضاها كمدير تنفيذي لاتحاد الكرة، موضحا أنه أدار الجبلاية بعد استقالة مجلس هاني أبو ريدة بحكمة كبيرة.



وأوضح سويلم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس توب وكس مع الإعلامي محمد شبانة: "تعرضت لاتهامات كبيرة في فترة تولى اتحاد الكرة بعد رحيل مجلس هاني أبو ريدة، واتهمت بتصعيد فريق الشرقية للدوري الممتاز باعتبارها محافظتي، وتحملت ضغوطات كبيرة، وحاليا الشرقية وطنطا تلعب في القسم الثالث".



وتابع سويلم: "كنت دائم الصدام مع أحمد مجاهد في اتحاد الكرة، نحن أصدقاء في الواقع لكن خلال عملنا في الجبلاية كنا في صدام مستمر ودائم حتى خلال لحظة رحيلي عن إدارة الجبلاية".



وواصل عضو رابطة الأندية: "زعلان من مجدي عبد الغني لأنه هاجمني في أحد البرامج التليفزيونية، وادعى ان أوتوبيس الاتحاد كان في مركز أبو حماد بلدتي في الشرقية، وأغلقت صفحته تماما، وأشعر بالحزن من حال الخصام التي بيننا".