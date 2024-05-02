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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يستجيب لحالة مريضة تعاني مشكلة صحية وتحتاج جراحة|شاهد

الحالة المرضية
الحالة المرضية

استجاب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  لحالة السيدة فتحية علي المقيمة بشارع الامام الغزالي بحي إمبابة والتي تعاني من مشكله مرضية في القلب والمخ وبحاجه الي رعاية طبية .
ووجه اللواء أحمد راشد أجهزة المحافظة ومديرية الشئون الصحية بتوفير كافه سبل الراحة للمريضة والتي تم نقلها الي مستشفي المعلمين بالجزيرة بمنطقة الزمالك لإتخاذ الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لها  . 
كما كلف المحافظ ببحث كافة مطالب المريضة مع المتابعة الدورية للحالة لحين تمام شفاءها وعودتها للمنزل . 
وقال اللواء أحمد راشد إن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع لمطالبهم واستغاثاتهم، والتي تأتي في إطار توجيهات الدولة انطلاقاً من المسئولية المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

الجيزة مستشفى المعلمين

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