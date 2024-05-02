قت.ل منهم اثنين.. عصابة تستدرج تاجر لسرقته فتحدث مفاجأة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثتى (عاطلَين - مقيمان بمحافظة القليوبية "بهما جروح طعنية متفرقة").

بالفحص وإجراء التحريات توصلت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن القليوبية إلى قيام "المتوفيان" بالإشتراك مع (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة بالإكراه .

كما توصلت الجهود إلى قيام المتوفيان بإستدراج (تاجر سجائر ونجله- مقيمان بمحافظة الغربية) بزعم بيع سجائر لهما وسرقتهما وأن نجل التاجر المذكور وراء إرتكاب واقعة مقتلهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل ، وكذا تاجر السجائر ونجله ، وبمواجهة نجل التاجر مصاب (برش خرطوش وكدمات بالرأس) قرر بقيام أفراد التشكيل بإستدراجه ووالده بزعم بيع كمية من السجائر لهما وعقب وصولهما قاموا بتهديدهما بأسلحة نارية وبيضاء والإستيلاء منهما على (مبلغ مالى- هاتف محمول "خاص بوالده") ولدى مقاومته لهم ، قام أحد المتوفيان بإطلاق عيار خرطوش تجاهه محدثاً إصابته والتعدى عليه بالضرب مُحدثاً إصابته، إلا أنه تمكن من إستخلاص سكين من المتوفى الآخر وقام بالتعدى عليهما فأودى بحياتهما ، وفر باقى عناصر التشكيل هاربين مُستقلين مركبة "توك توك" وبحوزتهم المبلغ المالى والهاتف المحمول المستولى عليهم ، وأضاف نجل التاجر بتخلصه من السكين بإلقائها بالطريق العام.

بمواجهة أفراد التشكيل أيدوا ما سبق وإعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، كما تم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المالى، والهاتف المحمول المستولى عليهم – بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض) (المستخدمين فى إرتكاب الواقعة) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.