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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من 1000 لـ 1500 جنيه.. مفاجأة سارة من الرئيس السيسي لـ العمال

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق إعانة الطوارئ للعمال يضع أمواله في بنوك تجارية ويحصل على فوائد، وأنه قام بصرف مساعدات للعمالة غير المنتظمة، ودعم الفنادق السياحية، في فترة فيروس كورونا وفي أحداث غزة. 

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في أثناء الاحتفال بعيد العمال، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الصندوق به حوالي 8 مليارات جنيه، وهو يوفر العوائد التي تأتي له.

ولفت إلى أنه يوافق على زيادة الحد الأدنى للإعانة من 600 لـ 1000 جنيه، ولكن نظرًا للظروف الحالية سيتم رفع المبلغ لـ 1500، وطالب الرئيس بضخ ضخ 5 مليارات جنيه للصندوق من أجل دعم العمال.

وقبلها بقليل أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة ستظل تعمل بجانب العمال من أجل زيادة معدلات التشغيل، وزيادة الأجور ومن أجل مواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء الاحتفال بعيد العمال، أن عيد العمال يتجسد فيه أعظم القيم، وهي قيمة العمل، وأن العمل هو التقدم، وأنه يعمل على مواجهة التحديات لزيادة الإنتاج، وعمل بيئة عمل سليمة، وأنه طالب من المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بعمل جلسات حوار بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال من أجل حل مشكلات العمل.

ولفت إلى أنه طالب بأن يكون مشروع قانون العمل متوازنًا، وتكون هناك حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، وأنه طالب بـ سرعة الانتهاء من مناقشة قانون العمل في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لإصداره، وزيادة قيمة الحد الأدنى لـ الإعانات التي يصرفها صندوق الطوارئ للعمال من 600 لـ 1000 جنيه  .

 

 

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