900 جنيه زيادة.. توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة بشأن عمال مصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل هامة لـ عمال مصر في عيدهم، منها أنه قام بزيادة الحد الأدني للإعانات لـ 1500 جنيه، بعد أن كانت 600 جنيه، أي زيادة 900 جنيه.

السيسي: تحيّة إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نحن نحتفل اليوم بعيد العمال وأوجّه تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة وتبني للحاضر والمستقبل من أجل مصر الحديثة".

وقال الرئيس السيسي في كلمته في احتفالية عيد العمال: "مصر تمضي نحو بناء قاعدتها الصناعية وما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق لعمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية بما يؤسس لانطلاق في كافة المجالات".





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة ستظل تعمل بجانب العمال من أجل زيادة معدلات التشغيل، وزيادة الأجور ومن أجل مواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء الاحتفال بعيد العمال، أن عيد العمال يتجسد فيه أعظم القيم، وهي قيمة العمل، وأن العمل هو التقدم، وأنه يعمل على مواجهة التحديات لزيادة الإنتاج، وعمل بيئة عمل سليمة، وأنه طالب من المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بعمل جلسات حوار بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال من أجل حل مشكلات العمل.

السيسي يوجه بسرعة مناقشة قانون العمل والانتهاء منه





طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون مشروع قانون العمل متوازنًا، وتكون هناك حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، كما طالب بـ سرعة الانتهاء من مناقشة قانون العمل في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لإصداره، وزيادة قيمة الحد الأدنى لـ الإعانات التي يصرفها صندوق الطوارئ للعمال من 600 لـ 1000 جنيه، بعد تدخل رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي تم رفع المبلغ لـ 1500 جنيه .

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء الاحتفال بعيد العمال، أن الدولة ستظل تعمل بجانب العمال من أجل زيادة معدلات التشغيل، وزيادة الأجور ومن أجل مواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.

الرئيس السيسي يمازح رئيس الوزراء: «الميكروفون أهو يا دكتور مش عايزين حجج»|فيديو





ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه لرئيس الوزراء أثناء الاحتفال بعيد العمال ، قائلاً: "إحنا محتاجين نضيف دعم لصندوق إعانة الطوارئ للعمّال يا دكتور مصطفى".

ومازح الرئيس السيسي رئيس الوزراء، قائلاً: "الميكرفون أهو يا دكتور مش عايزين حجج لو سمحت".

وقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "نضيف 5 مليارات جنيه دعمًا لصندوق إعانة الطوارئ".

من 1000 لـ 1500 جنيه.. مفاجأة سارة من الرئيس السيسي لـ العمال





أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق إعانة الطوارئ للعمال يضع أمواله في بنوك تجارية ويحصل على فوائد، وأنه قام بصرف مساعدات للعمالة غير المنتظمة، ودعم الفنادق السياحية، في فترة فيروس كورونا وفي أحداث غزة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في أثناء الاحتفال بعيد العمال، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الصندوق به حوالي 8 مليارات جنيه، وهو يوفر العوائد التي تأتي له.

ولفت إلى أنه يوافق على زيادة الحد الأدنى للإعانة من 600 لـ 1000 جنيه، ولكن نظرًا للظروف الحالية سيتم رفع المبلغ لـ 1500، وطالب الرئيس بضخ ضخ 5 مليارات جنيه للصندوق من أجل دعم العمال.

شعب مصر العظيم،

الإخوة والأخوات عمال مصر الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسمحوا لي ونحن نحتفل اليوم بعيدكم أن أوجه تحية إجلال وتقدير لكل يدٍ مصرية، تزرع الأمل، وتصنع حياةً كريمة، وتبني للحاضر والمستقبل، من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق الذي بذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات ولاسيما الصناعة.



لقد تشرفت بوجودي اليوم بين عاملات وعمال مصر الأوفياء في هذا الصرح الصناعي الذي يعد خير دليل على أن سواعدكم هي أمل هذا الوطن في بناء مستقبل يليق بتاريخه العظيم، وسنظل متمسكين دائماً بالحفاظ على حقوق عمال مصر، وستواصل الدولة العمل جنباً إلى جنب مع جهود عمالنا الشرفاء والدور الوطني المعهود لأصحاب العمل على زيادة معدلات التشغيل، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الأجور، متعهداً بالاستمرار في هذا النهج مع مواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.



عاملات وعمال مصر الأوفياء،

إن عيدكم اليوم تتجسد فيه أعظم القيم وهي قيمة العمل التي طالما كانت على مدار التاريخ أساس تقدم ونمو الأمة المصرية، ولقد حرصتُ منذ اليوم الأول على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لبحث سبل معالجة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة، حيث وجهت "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل" بعقد مزيد من جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال تُناقش فيها مختلف القضايا والتشريعات التي تَخُص العمل والعمال، ومن بينها مشروع قانون العمل لضمان أن يحقق هذا القانون التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقية والناجزة لحقوق العمال.



وإيماناً بأهمية تضافر جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، وفي القلب منها العمال، فقد وجهت بما يلي:

- سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.

- زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيهاً إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيهاً كحد أدنى للعامل.

- قيام وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.

- إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقاً للمعايير العالمية المطلوبة ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي.

- استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات.

- قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.

- استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً، وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم.

- تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر.

شعب مصر العظيم، عمال مصر الكرام،

لقد خضنا معا خلال السنوات الأخيرة صعاباً وتحديات كبيرة ما كان لوطننا العزيز أن يعبرها لولا ما قدمتموه من تضحيات سيخلدها التاريخ في سجل الشرف في قصة كفاحنا نحو بناء وطن عزيز مرفوع الرأس، مستقل القرار، صانع لاحتياجاته، ومقدر لجهود أبنائه المخلصين، فلكم عمال مصر، خالص شكري واعتزازي وتقديري.

كل عام وأنتم بخير ومصر في رفعة وتقدم وازدهار،

ودائماً وأبداً بالله العظيم تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.

