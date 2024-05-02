السيسي: تحيّة إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نحن نحتفل اليوم بعيد العمال وأوجّه تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة وتبني للحاضر والمستقبل من أجل مصر الحديثة".

وقال الرئيس السيسي في كلمته في احتفالية عيد العمال: "مصر تمضي نحو بناء قاعدتها الصناعية وما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق لعمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية بما يؤسس لانطلاق في كافة المجالات".

وتابع الرئيس السيسي: "تشرفت اليوم بالتواجد بين عاملات وعمال مصر الأوفياء في هذا الصرح الصناعي الذي يُعد خير دليل على أن سواعدكم أمل الوطن لبناء مستقبل وسنظل متمسكين بالحفاظ على حقوق عمال مصر".

وأكمل الرئيس السيسي: "الدولة ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع جهود العمال الشرفاء على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور".