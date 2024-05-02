الرئيس السيسي يمازح رئيس الوزراء: «الميكروفون أهو يا دكتور مش عايزين حجج»|فيديو

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه لرئيس الوزراء أثناء الاحتفال بعيد العمال ، قائلاً: "إحنا محتاجين نضيف دعم لصندوق إعانة الطوارئ للعمّال يا دكتور مصطفى".

ومازح الرئيس السيسي رئيس الوزراء، قائلاً: "الميكرفون أهو يا دكتور مش عايزين حجج لو سمحت".

وقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "نضيف 5 مليارات جنيه دعمًا لصندوق إعانة الطوارئ".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نحن نحتفل اليوم بعيد العمال وأوجّه تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة وتبني للحاضر والمستقبل من أجل مصر الحديثة".

وقال الرئيس السيسي في كلمته في احتفالية عيد العمال: "مصر تمضي نحو بناء قاعدتها الصناعية وما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق لعمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية بما يؤسس لانطلاق في كافة المجالات".