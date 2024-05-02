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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على مهارات سوق العمل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم باحتفالية عيد العمال بالعاشر من رمضان، بحزمة من القرارات والمشروعات، منها“إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقا للمتطلبات العالمية المطلوبة”.

وأضاف الرئيس السيسي: “قيام وزارة العمل بإعداد إستراتيجية وطنية للعمل على الصحة العملية وتأهيل بيئة العمل لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور حول الإلتزام بالسلامة والصحة المهنية.. إلى جانب استمرار العمل على زيادة تشغيل ذوي الهمم وزيادة تشغيل النساء وتمكينهم وتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال”.

وتابع الرئيس السيسي: “لقد قدنا معا خلال السنوات الأخيرة صعاب وتحديات كبيرة ما كان لوطننا العزيز أن يعبرها لولا ما قدمتموهم من تحديات سجلها التاريخ نحو بناء وطن عزيز.. فلكم عمال مصر خالص شكري وإعتزازى وتقديري و كل عام وأنتم بخير ومصر فى رفعة وتقدم وإزدهار ودائما وأبدا وتحيا مصر”.

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