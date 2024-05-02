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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يوجه بسرعة مناقشة قانون العمل والانتهاء منه

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون مشروع قانون العمل متوازنًا، وتكون هناك حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، كما طالب بـ سرعة الانتهاء من مناقشة قانون العمل في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لإصداره، وزيادة قيمة الحد الأدنى لـ الإعانات التي يصرفها صندوق الطوارئ للعمال من 600 لـ 1000 جنيه، بعد تدخل رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي تم رفع المبلغ لـ 1500 جنيه .

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء الاحتفال بعيد العمال، أن الدولة ستظل تعمل بجانب العمال من أجل زيادة معدلات التشغيل، وزيادة الأجور ومن أجل مواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.

 

كما أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، إطلاق 8 وحدات تدريب مهني متنقلة جديدة في المحافظات لتنضم إلى 27 أخرى سبق إطلاقها وتعمل في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتدريب الشباب على المهن التي تحتاجها سوق العمل.

وأضاف شحاتة، في كلمته خلال احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي من مجمع هايير الصناعي في العاشر من رمضان، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «تم افتتاح وحدة توجيه ما قبل المغادرة، وتطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج لتوعية المصريين الراغبين في العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر وقوانين العمل في الدول المضيفة، وكذلك تقديم الخدمات بشكل لائق وكريم».

وعن ملف حماية ورعاية وتشغيل العمالة غبر المنتظمة، تابع: «نال الملف اهتماما غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي، إذ قامت الوزارة بتقديم خدمات اجتماعية وصحية والتشغيل والتدريب وقياس مستويات المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وتوفير وسائل السلامة والصحة، وقد بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة على الرعابة الاجتماعية والصحية لتلك الفئة المسجلة بقواعج بيانات الوزراة خلال العام الماضي مبلغ 812 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي تعويضات الوفاة 13 مليون جنيه».

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