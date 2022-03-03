عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصناعات الهندسية: 24% ارتفاعاً بالصادرات بإجمالي 278 مليون دولار في يناير 2022

صدى البلد

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع سجلت ارتفاعاً بنسبه 24% فى شهر يناير 2022 بالمقارنة بنفس الشهر 2021 حيث بلغت 278 مليون دولار في يناير 2022 بالمقارنة ب 223.5 مليون دولار فى يناير 2021.

 

وأوضح المجلس في بيان له اليوم، أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال شهر يناير 2022 بالمقارنة بشهر يناير 2021 هي، الأجهزة الكهربائية 56% والكابلات 100% و الأجهزة المنزلية 28.4% و المعادن 114% والآلات و المعدات 13%.

وبشأن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها مقسمة كالتالي في أوروبا: (  سلوفاكيا -  المملكة المتحدة –  فرنسا – المانيا – اسبانيا – التشيك – اليونان) 

 وفي آسيا : ( السعودية – الامارات – العراق – الأردن – لبنان – عمان - الصين)

وفي افريقيا : ( الجزائر – ليبيا – كوت ديفوار- تنزانيا).

 

وتوقع المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، تحقيق ارتفاع في الصادرات خلال عام 2022 بنسبة قد يصل إلى 20 % قياساً على صادرات القطاع خلال 2021، وذلك مع استمرار الأداء المتميز للصادرات الهندسية بكافة قطاعاتها.

وأكد المهندس شريف الصياد، أن الصادرات يمكن أن تحقق قفزات كبيرة بنسب تتراوح بين 40 إلى 50 % لكن مع ضرورة الأخذ في الاعتبار تحقيق 5 عناصر رئيسية أبرزها صرف مستحقات المصدرين في مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر بأقصى تقدير من تاريخ تقديم المستندات.

وأوضح رئيس المجلس التصديري، أن خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية أحد أهم أوجه دعائم زيادة التصدير وتحقيق مستهدفات غير مسبوقة، وكذلك إزالة الجمارك على المكونات والمستلزمات الإنتاجية بوصفها أحد عناصر التكلفة الإنتاجية، وهو ما سيجعل سعر المنتج النهائي منافس في الأسواق الدولية.


وأشار شريف الصياد، إلى ضرورة تعميق التصنيع المحلى للمكونات الرئيسية في العملية الإنتاجية، لافتاً إلى أهمية أن يكون هناك حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع مكونات استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي.


وكشف رئيس المجلس التصديري، أنه لابد من تكثيف العمل على إيجاد معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة، لأن هذا يساهم في تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد فقط في الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية، وهو ما يختصر في الوقت ويوفر آلاف العملة الصعبة

كما طالب الصياد بتوفير خطوط ملاحية مباشرة إلى أفريقيا بتكلفة منخفضة، وذلك لكون السوق الأفريقي أحد أهم الأسواق الواعدة ويعد سوق قابل للمنتج المصري، الأمر الذي يجعل التواجد فيه وترويج المنتج أمر ليس بالصعب شرط التواجد بصورة سريعة وبتكاليف أقل.

الصناعات الهندسية المجلس التصديرى صادرات شريف الصياد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية المقر لمنتدى غاز شرق المتوسط

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

انخفاض 7 درجات .. الأرصاد : موجة برودة وسقوط أمطار على هذه المناطق

موعد مباراة المنتخب والسنغال والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

هل استفاق من أزمة شيرين.. الظهور الأول لـ حسام حبيب بعد الانفصال؟

ترشيحاتنا

واشنطن وموسكو تعرضان رؤيتين متعارضتين لمستقبل عمل الأمم المتحدة في أفغانستان

الدوماني:وصول المنتخب لكأس العالم يساهم في فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية

أفضل مواقع لتحقيق الربح من الانترنت باللغة العربية مجانا

الدفاع البريطانية: عدد القتلى والمصابين الروس أعلى بكثير من المعلن

ظهور مروحية نادرة في سماء أوكرانيا

نوران جوهر تتوج ببطولة ويندي سيتي للإسكواش في أمريكا.. لأول مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو الحمل متأخر.. زيوت طبيعية تزيد خصوبة النساء

تعرض لأول مرة وديانا تتصدر القائمة.. معرض صور نادرة للعائلة الملكية البريطانية

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

فيديو

أخويا الصغير.. نورهان عيسى تحسم الجدل حول ارتباطها بـ "ويجز"| فيديو

اللي في قلبه على لسانه .. خطأ فادح للرئيس الأمريكي بايدن أمام الكونجرس .. فيديو جراف

هل يظهر رامز جلال في "رمضان" ببرنامج جديد .. فيديو جراف

لعب مع الأطفال وتذوق الملوخية والعكاوي..شاهد كيف يقضي كوسكال بابا رحلته في القاهرة..فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ