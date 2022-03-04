أمريكا تمنح الأوكرانيين على أراضيها الحماية المؤقتة

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الجمعة، منح الأوكرانيين حق الاستفادة من برنامج الحماية المؤقتة لمدة 18 شهر.

وقالت الوزارة إنها أصدرت قرارًا بمنع نرحيل الأوكرانيين المتواجدين بالولايات المتحدة بعد الهجوم الروسي على بلادهم.

يأتي ذلك، بعدما أعلن البيت الأبيض تفاصيل قائمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية التي تم فرضها ضد روسيا وحليفتها بيلاروسيا، الأربعاء، منتقدًا بيلاروسيا لأنها "مكنت بوتين من غزو أوكرانيا".

وأضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستفرض أيضا قيودا على تأشيرات دخول 19 من النخبة الحاكمة الروسية وأسرهم وشركائهم.

من ناحية أخرى قال والي أديمو نائب وزير الخزانة الأمريكية إن تحالف الدول التي تفرض عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا يضم أيضا دولًا في الشرق.

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل فرض قيود على الاقتصاد الروسي.