غير مسبوقة..مختار غباشي: حياة كريمة نقلة حضارية للقرى والريف المصري

قال مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العلاقات المصرية مع الجانب اليوناني وطيدة ومثمرة، متابعا: مصر واليونان وقبرص يجمعهما تحالف هام خاص بالغاز، وهذا دليل على قوة العلاقة بين البلدين.



وأضاف "مختار غباشي"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن استضافة مصر مؤتمر المناخ القادم دليل على قوتها وثقة العالم في قدرتها على إدارة هذا المناخ بنجاح، مسترسلا: أتوقع نجاحا باهرا لمؤتمر المناخ في مصر.



وفيما يخص اجتماع رئيس الوزراء مع رئيس مجموعة البنك الدولي، أوضح أن الاجتماع مهم ومثمر للغاية، وتعاون مصر مع البنك الدولي سيساهم كثيرا تأمين احتياجات البلاد للعملة الصعبة.



وشدد على أن مبادرة حياة كريمة تقوم الآن بتطوير القرى والريف والأماكن العشوائية في مصر، مؤكدا على أن مبادرة حياة كريمة ستوفر للمواطن حياة كريمة سواء بنية تحتية سليمة وتعليم وصحة.



ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة ستحدث نقلة حضارية غير مسبوقة داخل الريف والقرى المصرية.



