تدريبات قوية لفريق سيراميكا كليوباترا استعدادًا لـ سموحة ..صور

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته اليوم ، استعدادا لمواجهة منافسه سموحة ضمن منافسات الجولة الـ ١٢ ، من بطولة الدوري المصري.

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان المدير الفني لتحقيق الثلاث نقاط والعودة للمنافسة املا في الدخول للمربع الذهبي بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز.

ويواجه فريق سيراميكا كليوباترا منافسه سموحة يوم الثلاثاء الموافق ٨ مارس في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة.

274675180_2533816110082018_4652520557680053283_n

274702251_2533815996748696_2826604923238227513_n

274708155_2533816063415356_8736634820795372713_n

274719015_2533817080081921_9139440578931534556_n

274761816_2533816546748641_3381945814467481017_n

274874067_2533816820081947_4281998578693707700_n

274932017_2533816283415334_8292064463754642702_n

275022954_2533815906748705_2691376660765332192_n (1)