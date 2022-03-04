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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات قوية لفريق سيراميكا كليوباترا استعدادًا لـ سموحة ..صور

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته اليوم ، استعدادا لمواجهة منافسه سموحة ضمن منافسات الجولة الـ ١٢ ، من بطولة الدوري المصري.

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان المدير الفني  لتحقيق الثلاث نقاط والعودة للمنافسة املا في الدخول للمربع الذهبي بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز.

ويواجه فريق سيراميكا كليوباترا منافسه سموحة يوم الثلاثاء الموافق ٨ مارس  في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة.

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