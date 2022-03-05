الرفاعي: الشكاوى الحكومية استقبلت 1602 استغاثة وبلاغ بشأن تراكم القمامة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن رصدا لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر فبراير الماضي.

وقال الدكتور طارق الرفاعي: استقبلت المنظومة 14.5 ألف رسالة وصورة خلال الشهر الماضي لأماكن تراكمات القمامة والمخلفات بأنواعها، تم ترجمتها إلى 1602 شكوى وبلاغ وتسجيلها وتوجيهها للمحافظات والجهات المختصة.

وتضمنت الشكاوى الإبلاغ عن مناطق تركز القمامة ومخلفات الهدم أو البناء، وانتشار الروائح الكريهة ومخلفات وروث الحيوانات، أو بلاغات عن قيام بعض المواطنين بتربية الحيوانات داخل المناطق السكنية، أو استغاثات من أنشطة ضارة بصحة المواطنين.

وأضاف أن هذا يأتي استمراراً لتنفيذ تكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تلقي ورصد شكاوى وبلاغات المواطنين؛ من خلال تطبيق واتس آب (WhatsApp) ومصادر تلقي وتسجيل الشكاوى الأخرى، حول أماكن تركز تراكمات القمامة، ومخلفات الهدم والبناء وغيرها، والتي تشكل مصدراً لتلوث البيئة وخطرا على صحة المواطنين، وبما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.

وفي هذا الصدد، تلقت المنظومة أيضا 854 شكوى واستغاثة من متضررين من قيام بعض المواطنين بأنشطة مضرة بالصحة والبيئة، أو شكاوى انتشار المخلفات البيئية وغيرها من المخلفات الضارة بصحة المواطنين.

وأوضح التقرير، أنه تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية، ومن خلال دراستها وفحصها، تمت الاستجابة لما يقرب من 79% منها، وجار متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى، وقد اختصت وزارة البيئة ومحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنيا، الشرقية، البحيرة، أسوان، أسيوط، المنوفية، الدقهلية، وكفر الشيخ؛ بنسب إنجاز متميزة في إزالة أسباب تلك الشكاوى والبلاغات.