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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحب هو نتا.. أحدث أغاني المغربية فاطمة الزهراء العروسي

فاطمة الزهراء العروسي
فاطمة الزهراء العروسي

أطلقت المطربة المغربية فاطمة الزهراء العروسي  مساء أمس أحدث أعمالها الفنية المصورة على طريقة الفيديو كليب تحت عنوان "الحب هو نتا"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب.

أغنية الحب هو نتا لـ فاطمة الزهراء العروسي

أغنية "الحب هو نتا" من كلمات وألحان وتوزيع أنور مقدور، و اخراج فارس زيطان، وقد اختارت العروسي اصدار كليب "الحب هو نتا" في طابع رومانسي، حول موضوع "الحب"، باعتباره من أسمى الأحاسيس في الكون، إذ قالت فاطمة الزهراء العروسي، إن "الحب   الذي يكون نابع من القلب يساهم في توطيد العلاقات مهما كانت نوعيتها ». 

وأشارت فاطمة الزهراء العروسي، إلى أنها دائما تحرص في أغانيها على أن تحمل رسائل لها دلالات و كلمات نابعة من القلب، مؤكدة أنها تعمل دائما على أن تكون قريبة من جمهورها .

يشار إلى أن فاطمة الزهراء العروسي المغنية و الممثلة ملقبة بـ"زهرة الطرب " ابدعت في مجالات فنية متعددة من جينيريكات ناجحة  للعديد من الأعمال التلفزيونية  و أدوار بطولة في مجموعة من المسلسلات بالإضافة الى العديد من الألبومات و الاغاني  كان آخرها  أغنية لا زهر لا مكتوب " الطيارة" التي عرفت نجاحا باهرا محققتا أرقام مشاهدة عالية على موقع اليوتيوب. 

وتعتبر فاطمة الزهراء العروسي، اليوم من بين أبرز الفنانات بالساحة الفنية؛ مثلت المغرب بتألق في العديد من البلدان ، ما مكنها من حصد العديد من الجوائز والتكريمات كان من أهمها الرسائل التي حصلت عليها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

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