ننشر خطوات التعامل مع المنصة الرقمية لترقي المعلمين |صور

قدمت الادارات التعليمية، لـ المعلمين المرشحين للترقي، شرحًا مصورًا لـ خطوات التعامل مع المنصة الرقمية للترقي، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد بالصور أبرز الخطوات المعلنة:

ادخل على الرابط التالي http://pat.edu.eg/EgyTeachers-promo-pat/intro.aspx

اضغط على تسجيل جديد / حجز موعد

اضغط على ادخل كود المعلم وفقا لصحيفة الاحوال واكتب الكود الخاص بك ثم اضغط بحث .

يرجى الدخول في موعد المحافظة الخاص بك

ستظهر لك صفحة بها جميع البيانات الخاصة بك منها بيانات باللون البرتقالي ولايمكن التعديل فيها، وبيانات باللون الابيض مطلوب كتابتها وهي بالترتيب : مكان العمل (اسم المدرسة)؛ مادة التدريس ؛ الوظيفة الحالية ، ومطلوب اختيار المرحلة التي تعمل بها (ابتدائي ، إعدادي.... الخ)، وعليك أيضا كتابة رقم الموبايل لانه سيتم ارسال كود الدفع على فوري على رقم الموبايل الذي تكتبه، وآخر شيء مطلوب هو البريد الاليكتروني (تتم كتابة أي بريد سواء البريد الموحد او بريد gmail)، بعد الانتهاء من جميع البيانات اضغط حفظ بيانات التسجيل .

سيتم الدخول للصفحة التالية وبها بيانات الدخول وهي كود الحجز وكود المعلم والذي سيتم الدخول بهما بمجرد الضغط على كلمة موافق .

ستظهر لك أول صفحة من جديد ولكن هذه المرة ستكتب كود المعلم وكود الحجز ثم تضغط دخول المستخدم للتدريب ، ثم تضغط على تسجيل تاريخ البدء وتضغط على صورة التقويم كما وتحدد موعد من الثلاثة ايام المحددة للمحافظة، ويفضل تحديد تاريخ اليوم الاول للمحافظة ثم تضغط تسجيل /حفظ موعد

اضغط على كلمة فوري وسيظهر اختيارين للدفع عن طريق البطاقة ، اختار ادفع فوري ثم تأكيد ، وسيظهر لك الرقم المرجعي لتقوم بتصويره لانك سوف تحتاج تقديمه عند الدفع في فوري على رقم 788 ، اضغط غلق أسفل الصورة ثم اذهب للدفع في فوري ، وبعد الدفع سيتم الدخول مره اخرى لإتاحة التدريب والاختبار علما بأنه لن يتاح إلا بعد الدفع .

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة تسجيل المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020/2021 والذي يبلغ عددهم أكثر من 70000 سبعون ألف معلم، وذلك عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بُعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021 والذي يبلغ عددهم أكثر من 70000 معلم، وذلك تيسيرًا على السادة المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمى، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).

وأضاف أن الإدارة العامة للمعلومات بالأكاديمية صممت البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي 2020 – 2021، وفقًا للحقائب التدريبية والأنشطة التربوية التي تم إعدادها مسبقًا بواسطة متخصصين بالأكاديمية المهنية للمعلمين وبعض الخبراء من التربويين وأساتذة الجامعات التي تم الاستعانة بهم.

وتناشد الأكاديمية المهنية للمعلمين، السادة أعضاء هيئة التعليم على التسجيل والحجز في المواعيد المحددة بالجدول، المرفق بالبيان، وذلك للتيسير على السادة المعلمين المستهدفين، وأهمية قراءة الإرشادات الموجودة على المنصة والتواصل مع الدعم الفني لفرع الأكاديمية التابع له بمحافظته في حال واجهتهم أي صعوبات.