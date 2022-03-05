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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبد الحفيظ: الفوز على المريخ خطوة مهمة في مشوار الأهلي

صدى البلد

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن الفوز على المريخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا خطوة مهمة جدًا في مشوار الأهلي، خاصة أنه دخل المباراة وهو يمتلك نقطة واحدة فقط في رصيده.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته عقب المباراة قائلًا: «كان من المهم جدا الحصول على النقاط الثلاث، لأننا لم نحصد قبل المباراة سوى نقطة واحدة. دوري الأبطال هذا الموسم سيكون صعبًا للغاية ومستويات الفرق متقدمة جدا، والحصول على اللقب لن يأتي سوى ببذل الكثير من الجهد».

وتابع مدير الكرة: «نعلم أن هذه البطولة تحديدًا صعبة للغاية وكل مباراة أصعب من سابقتها. جميع الفرق تركز معنا لذلك يجب أن نكون في قمة تركيزنا أيضًا».

وتعليقًا على ضياع عدد من الفرص، قال عبد الحفيظ: «هذه هي كرة القدم ولن أتحدث عن إمكانية حصولنا على ركلة جزاء. الآن أغلقنا صفحة مباراة المريخ ونركز في المباريات المقبلة».

اختتم عبد الحفيظ تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي دخل الآن في حسابات مهمة وأصبح ينافس على أكثر من بطولة سواء محلية أو إفريقية، ويجب على اللاعبين أن يكونوا على قدر الحدث وأن يركزوا بقوة في كل مباراة.

سيد عبد الحفيظ المريخ دوري ابطال افريقيا الأهلى الأبطال

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