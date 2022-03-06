فيزا وماستركارد تعلقان عملياتهما في روسيا بسبب غزو أوكرانيا

علقت شركتا فيزا وماستركارد عملياتهما في روسيا، اليوم الأحد، في الوقت الذي يصعد فيه الرئيس فلاديمير بوتين غزوه الدموي لأوكرانيا.

وقالت فيزا إنها ستقطع المعاملات خلال الأيام القادمة في روسيا, مضيفة أنه بمجرد فرض الحظر فإن البطاقات الصادرة فى روسيا لن تعمل فى الخارج, وأن البطاقات الصادرة من الخارج لن تعمل داخل روسيا أيضا.

قال الرئيس التنفيذي لشركة فيزا آل كيلي في بيان:"نحن مضطرون للتحرك في أعقاب غزو روسيا غير المبرر لأوكرانيا، والأحداث غير المقبولة التي شهدناها".

وسرعان ما حذت ماستركارد حذوها، واصفة الحرب الروسية على أوكرانيا بأنها "صادمة ومدمرة".