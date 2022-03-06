عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

في قانون الوكالة التجارية.. برلمانية تطالب بالتفرقة بين الكيانات العملاقة و«السمسار أبوشمسية»

النائبة أميرة أبو
النائبة أميرة أبو شقة

قالت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب: من الواضح أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو  تقنين أوجه الأنشطة الاقتصادية إخضاع كافة الأنشطة للمنظومة الضريبية، بالإضافة إلى أن الدولة المصرية من الدول المتقدمة في مستوى محاربة غسيل الأموال مقارنة بالسنوات الماضية.

وأعلنت أميرة أبوشقة في الجلسة العامة للبرلمان اليوم أثناء مناقشة قانون الوكالة التجارية، الموافقة علي القانون منوها بأن معظم القوانين التي تتم الموافقة عليها تحت قبة البرلمان تكون تخاطب شقين الشق الاول كيان اقتصادي كبير عملاق، وشق آخر لكيان اقتصادي يكسب قوت يومه بالكاد من هذا النشاط  وبالبداهة لايمكن أن يتم اقرار قوانين بنفس المساومة فلابد من مراعاة يتم فيه التفرقة بين الكيانين.

وأضافت أبو شقة خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية ، بأن الراجل اللي بيقعد بمكتب وشمسية لممارسة مهنة السمسرة لا يمكن محاسبته بنفس طريقة الكيانات العملاقة الاقتصاد لأن فيه شريحة كبيرة من المواطنين يكسبون قوت يومهم وقوت أولادهم من هذه المهن البسيطة ولابد من مراعاة هذه الأبعاد في أي مشروع قانون من قوانين العقوبات .

الانشطة الاقتصادية قانون الوكاله التجاريه البرلمان السمسرة قوانين العقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

بمرتب 2400 جنيه.. 581 فرصة عمل لأبناء القليوبية من المؤهلات العليا والمتوسطة

راتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لمختلف التخصصات بالمحافظات

روسيا: أوكرانيا كانت قريبة من صنع قنبلة نووية “قذرة”

محافظة الجيزة تناشد المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة

ترشيحاتنا

بقرار من هاني شاكر.. إلغاء حفل المطرب مسلم

شاهد| لحظة سقوط مذيعة أرضا بشكل مروع على الهواء

هل تقبل التوبة بعد رفع الأعمال في النصف من شعبان؟.. علي جمعة يجيب

كيفية استقبال رمضان.. 10 نصائح تجعلك تفوز بالشهر الكريم

في قانون الوكالة التجارية.. برلمانية تطالب بالتفرقة بين الكيانات العملاقة و«السمسار أبوشمسية»

توقعات غربية على أعلى المستويات بسقوط كييف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجزرة وقتلى في ملعب كرة قدم.. ماذا حدث في الدوري المكسيكي؟

مباراة تتحول إلى مجزرة.. 22 مصابا في شجار عنيف داخل المدرجات بالمكسيك

ناهد السباعي: أصبحنا مجتمعًا ذكوريًا في السينما ولهذا السبب أقدّم أعمالًا قليلة|صور

موهبة طبيعية.. كمال رمزي يكشف أسرار حياة هدى سلطان بمهرجان الأقصر|صور

فيديو

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

ناهد السباعي: أصبحنا مجتمعًا ذكوريًا في السينما ولهذا السبب أقدّم أعمالًا قليلة|صور

موهبة طبيعية.. كمال رمزي يكشف أسرار حياة هدى سلطان بمهرجان الأقصر|صور

الفن مش حرام.. ناهد السباعي تحكي ذكرياتها مع هدى سلطان بمهرجان الأقصر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ