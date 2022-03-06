في قانون الوكالة التجارية.. برلمانية تطالب بالتفرقة بين الكيانات العملاقة و«السمسار أبوشمسية»

قالت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب: من الواضح أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تقنين أوجه الأنشطة الاقتصادية إخضاع كافة الأنشطة للمنظومة الضريبية، بالإضافة إلى أن الدولة المصرية من الدول المتقدمة في مستوى محاربة غسيل الأموال مقارنة بالسنوات الماضية.

وأعلنت أميرة أبوشقة في الجلسة العامة للبرلمان اليوم أثناء مناقشة قانون الوكالة التجارية، الموافقة علي القانون منوها بأن معظم القوانين التي تتم الموافقة عليها تحت قبة البرلمان تكون تخاطب شقين الشق الاول كيان اقتصادي كبير عملاق، وشق آخر لكيان اقتصادي يكسب قوت يومه بالكاد من هذا النشاط وبالبداهة لايمكن أن يتم اقرار قوانين بنفس المساومة فلابد من مراعاة يتم فيه التفرقة بين الكيانين.

وأضافت أبو شقة خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية ، بأن الراجل اللي بيقعد بمكتب وشمسية لممارسة مهنة السمسرة لا يمكن محاسبته بنفس طريقة الكيانات العملاقة الاقتصاد لأن فيه شريحة كبيرة من المواطنين يكسبون قوت يومهم وقوت أولادهم من هذه المهن البسيطة ولابد من مراعاة هذه الأبعاد في أي مشروع قانون من قوانين العقوبات .