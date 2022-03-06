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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير المصري لدى غينيا كوناكري يحتفي بمنتخبيّ مصر للشابات والناشئات لكرة اليد | صور

المنتخبين في بطولة
المنتخبين في بطولة كأس أفريقيا للشابات

احتفى السفير تامر كمال المليجي، سفير جمهورية مصر العربية لدى كوناكري، بمنتخبيّ مصر للشابات مواليد 2002 والناشئات مواليد 2004 لكرة اليد خلال مشاركة المنتخبين في بطولة كأس أفريقيا للشابات خلال الفترة من 17 إلى 26 فبراير 2022 وبطولة كأس أفريقيا للناشئات خلال الفترة من 27 فبراير إلى 4 مارس 2022، واللتان تم إقامتهما في العاصمة الغينية كوناكري.


وحرص السفير المصري على التواصل مع المنتخبيّن قبل وصولهما إلى كوناكري وطوال فترة إقامتهما، وذلك من أجل العمل على التغلب على أي معوقات قد تواجه البعثتان، كما شهد وبصحبته أعضاء السفارة المصرية وعدد من أبناء الجالية المصرية المُقيمة في كوناكري مباريات المنتخبيّن، وحرص أيضاً على استقبال المنتخبين في دار السكن وإقامة حفل عشاء على شرف أعضائهما. وقد أعرب السفير المصري لرئيس البعثتين الكابتن عبده عبد الوهاب عضو الاتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء المنتخبين والجهازين الفنيين عن خالص تقديره للجهد الذي تم بذله منذ بداية المباريات وحتى المباراة النهائية في كل بطولة والروح القتالية العالية التي تميز بها كافة أعضاء المنتخبين.

وتوج مجهود منتخب فتيات مصر مواليد 2004 بالفوز بالبطولة الأفريقية بعد النجاح في تحقيق الفوز في كافة المباريات التي خاضوها، في حين حظي منتخب مصر للشابات مواليد 2002 بالمركز الثاني والميدالية الفضية؛ الأمر الذي أدى إلى تأهل منتخب الناشئات مواليد 2004 للمشاركة بصفته بطل أفريقيا في بطولة كأس العالم للناشئات المقرر إقامتها في جورجيا أغسطس القادم، وكذلك تأهل منتخب الشابات مواليد 2002 وصيف بطل أفريقيا للمشاركة في بطولة كأس العالم للشابات المقرر إقامتها في سلوفينيا هذا العام.

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