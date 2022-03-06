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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلبية مسحة كورونا لغادة عادل ومغادرتها المستشفي اليوم

غادة عادل
غادة عادل

علم صدى البلد ان النجمة غادة عادل قد تم نقلها الي المستشفي منذ خمسة أيام حيث عانت من بعض الالام في جنبها كما ارتفعت درجة حرارتها.

واجرت غادة عادل بعض الفحوصات الطبية والتى لم تظهر نتيجتها حتى الان ؛ حيث فضل الدكتور بقائها في المستشفى ومنع الزيارة عنها.

كما أجرت بعض التحاليل في الدم وننتظر نتيجتها ايضا ؛ ولكن ما تاكدت منه غادة عادل هو عدم إصابتها بفيروس كورونا حيث جاءت نتيجة المسحة سلبية.


أول تعليق من غادة عادل بعد تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفي

أكدت النجمة غادة عادل في تصريح خاص لصدى البلد انها ستغادر المستشفي اليوم الأحد ؛ مؤكدة انها أجرت بعض التحاليل وتنتظر نتيجتها .

وعلم صدى البلد ان قرار خروج غادة عادل في يد الطبيب المعالج والذي نصحها بعدم الخروج من المستشفى حاليا للاطمئنان على حالتها الصحية اكثر. 
كشف بودي الهواري  نجل الفنانة غادة عادل تطورات حالتها الصحية بعد دخولها المستشفي .

وقال نجل غادة عادل في تصريح خاص لصدى البلد :" ماما تعبت و نقلناها علي المستشفى خير ان شاء الله ادعولها ".

تابع :" لسه مش عارفين عندها أيه لحد دلوقتي ؛ ومنتظرين الاطباء لتوضيح حالتها الصحية ".

تعرضت النجمة غادة عادل لوعكة صحية مفاجأة ؛ حيث تم نقلها الي المستشفي .

وكشف نجلها بودي الهواري ؛ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن أول صورة لوالدته داخل المستشفي .
وكتب بودي الهواري على الصورة :"اللهم يامن شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب، إشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم، ولا يعلم بحاله إلا أنت، اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض، ربي أرح ثم هون ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت، أنك على كل شئ قدير».

غاده عادل واعمالها:


قالت الفنانة غادة عادل، إن أي عمل فني يكون قريب من قلبها تقبل على تنفيذه وتجسيده، متابعة : مفيش حاجة اسمها خطوط.

وأضافت غادة عادل خلال لقائها في برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان أنها تعمل على تقديم مسرحية للعرض في موسم الرياض تأليف أيمن بهجت قمر بالاشتراك مع توتا وحسن رداد وعدد كبير من النجوم.

المسرح
وتابعت الفنانة غادة عادل أنها لم تكن تقدم مسرح من قبل وكانت مترددة في البداية لتقديم هذا اللون من العمل الفني ولذلك كانت تبحث على دور فني تقتنع به حتى تقبل على المسرح.

غادة عادل النجمة غادة عادل فيروس التحاليل في الدم تظهر نتيجتها المستشفى

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