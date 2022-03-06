بعد إصابتها وخياطة 9 غرز.. ليلى علوي:لازم أكمل تصوير عشان ألحق رمضان

علقت الفنانة ليلى علوي، على إصابتها أثناء تصوير مسلسل " دنيا تانية "، قائلة :أنا إتصبت فعلاً بس، رجعت تاني أكمل، وماتينفعش أقف، عشان لازم ألحق رمضان، لان أي تأخير مش في الصالح رغم أن المخرج والمنتج قالولي لازم ترتاتحي ولكن الحمد لله رجعت وكملت وقلتلهم لازم أشتغل.



وروت ليلى علوي، تفاصيل الاصابة، في مداخلة هاتفية، خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، ان المشهد مهم رغم أنه صامت، لكنه يحمل في طياته مشاهد غضب وإنفعال، ورغم أنه لم يطلب مني كسر الزجاج، وكان ممكن أمسك حاجة ,اضرب الزجاج لكن ماحستش بنفسي لقتني بكسره بإيدي ورغم نزول الدم كملت المشهد للآخر.



وواصلت ليلى علوي، : " كملت لحد الألم مازاد ومابقتش عارفة أطبق إيدي وصوابعي قولتلهم تعبانة رحت المستشفى وأنا إندمجت في المشهد والانفعال وماحستش بنفسي وأخدت تسع غرز، بشكل تجميلي.