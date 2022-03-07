البريد: لدينا 23 مليون عميل بواقع مدخرات 300 مليار جنيه

كشف الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، عن حجم عملاء المدخرات بالبريد، وبلغ 23 مليون عميل بواقع 300 مليار جنيه، قائلاً :ثقة المصريين مخليانا نقدم خدمات متميزة.وأطلقنا تطبيق جديد "يالا سوبر آب" لدفع الفواتير".



و كشف شريف فاروق، في مداخلة هاتفية خلال، برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، :أن هيئة البريد تقدم خدمات لوجيستية وحكومية مثل المخالفات وغيرها،قائلاً : ودلوقتي تقدر تدفعها بكارت البريد أو أي كارت بلاستيكي.



وتابع أنه يجرب التنسيق بشكل مستمر مع البنك المركزي حول أسعار العائد، قائلاً : حساب التوفير لدينا بأعلى فائدة.. وإحنا مش عايزين نخسر عملائنا وبنكون سباقين، مبيناً أنه يجري الاستثمار في التكنولوجيا والبورصة، ولدينا 13 شركة مختلفة.