الدنمارك تعتزم رفع إنفاقها الدفاعي وإجراء استفتاء للانضمام لسياسة الدفاع المشتركة الأوروبية

أعلنت الدنمارك اعتزامها زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وإجراء استفتاء على الانضمام لسياسة الدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي، في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

كما وافقت الأحزاب الحاكمة في البلاد على تخصيص 7 مليارات كرونة دنماركية (أي ما يعادل نحو 940 مليون يورو) خلال العامين المقبلين، لزيادة الاستعداد الدفاعي والعمليات والجهود الإنسانية.



وأشارت الحكومة الدنماركية - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أمس الأحد، - إلى أنه سيتم إجراء الاستفتاء في الأول من شهر يونيو المقبل، وأن الأحزاب السياسية الحاكمة في البلاد اتفقت على أن الأمن الأوروبي يتعرض للتهديد.



كما أقرت الأحزاب العمل معا تجاه التخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي الروسي ومحاولة تخفيف الاعتماد الأوروبي عليه.



وتعد روسيا المُصدّر الرئيسي للغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي؛ والذي يستخدم غالبا للتدفئة المنزلية.