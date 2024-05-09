ارتفاع عدد الشهداء في غارة إسرائيلية برفح إلى 8 بينهم 4 أطفال

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك ارتفاع عدد الشهداء جراء غارة إسرائيلية على منزل غرب رفح الفلسطينية إلى 8 بينهم 4 أطفال.

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، إن تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمنع تزويد إسرائيل بالأسلحة هو نتيجة للإدارة الفاشلة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف لابيد، في تصريحات لصحيفة “معاريف” العبرية، إن إسرائيل بحاجة إلى صفقة، ولابد من استنفاد التحرك في القاهرة لإعادة المختطفين إلى البلاد.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، إن إسرائيل ستفقد دعم الولايات المتحدة، حال استمرت في عمليتها العسكرية باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف بايدن أن الجيش الإسرائيلي إذا توغل في رفح، فإن تل أببيب ستفقد الدعم العسكري الذي تمدها به واشنطن من أسلحة أو ذخيرة مدفعية.