البحر الأحمر السينمائي يفتح باب استقبال الأفلام لدورة 2024

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن فتح باب التقديم للأفلام السينمائية للمشاركة في الدورة الرابعة من المهرجان، المزمع إقامتها من 5 إلى 14 ديسمبر 2024م، في مقر المهرجان الجديد والنابض بالحياة "البلد" جدة التاريخية.

ويحثّ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كلًا من الأسماء السينمائية المرموقة، وصانعي الأفلام الصاعدين من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وإفريقيا وآسيا؛ على تقديم طلباتهم ابتداءً من 7 مايو، وحتى 22 أغسطس 2024م، مع انتهاء فترة التقديم المبكر بحلول 5 يوليو 2024م.

يتطلع المهرجان بشوق لاستقبال المشاريع السينمائية المميزة والفريدة، ليسلط الضوء على السرديات القصصية الآسرة من مختلف الدول والبلدان واللغات، كجزء من مهمته الرامية للاحتفاء بالصناعة السينمائية محليًا ودوليًا، ويمكن لصُنّاع الأفلام تقديم طلباتهم اليوم ضمن الأقسام السينمائية التالية: "مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة" و"مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة" بالإضافة إلى قسم "سينما السعودية الجديدة" المعني بتسليط الضوء على أبرز المواهب والإبداعات السينمائية لصانعي الأفلام السعوديين.

وستتنافس الأفلام المشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على جوائز اليسر المرموقة، بما في ذلك جائزة اليُسر الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى جوائز أخرى مثل: جائزة أفضل إخراج، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة اليُسر الذهبية لأفضل فيلم قصير.

من جانبه، صرح محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، قائلًا: "نفخر بإتاحة تشكيلة واسعة من الأقسام والفرص أمام المخرجين وصُنّاع الأفلام الصاعدين لعرض إبداعاتهم السينمائية في مهرجاننا، وتلك أسمى أولوياتنا في مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، ونترقّب بشوق لرؤية الأفلام المشاركة، والاحتفال في دورتنا الرابعة المُرتقبة بالأعمال السينمائية المُلهمة من المملكة العربية السعودية وأفريقيا وآسيا والعالم العربي."

يمكنكم تقديم مشاريعكم السينمائية دون أي رسوم إضافية خلال مرحلة التسجيل المبكر التي تستمر حتى نهاية يوم 5 يوليو 2024م، لتطبق بعد ذلك رسوم تبلغ 100 ريال سعودي (شامل ضريبة القيمة المضافة) للأفلام القصيرة، و200 ريال سعودي (شامل ضريبة القيمة المضافة) للأفلام الطويلة.



الأقسام المتاحة للتقديم في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي:



مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة

تُقدّر المسابقة الطرح السينمائي المختلف، وتضمّ الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك، جنبًا إلى أفلام مبتكرة لمواهب مخضرمة وصاعدة من جميع أنحاء آسيا وإفريقيا، بما فيها العالم العربي. ستقوم لجنة تحكيم دولية باختيار الأعمال الجديرة للفوز بجوائز المسابقة.



مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة

تضمّ أفلاماً لا تزيد عن 60 دقيقة، لمواهب من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا بما فيها العالم العربي، سواء كانت روائية أو وثائقية. تقدّر المسابقة الطرح السينمائي الآسر والمبتكر والمتنوّع على شكل فيلم قصير، حيث تُعتبر المسابقة مساحة هامّة لاكتشاف الجديد والتعرّف على الجيل الجديد من مبدعي الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك. ستقوم لجنة تحكيم دولية باختيار الأعمال الجديرة للفوز بجوائز المسابقة.



سينما السعودية الجديدة

يضم البرنامج أفلامًا روائية ووثائقية وقصيرة سعودية مختارة، تقدم مبدعي وروّاد موجة السينما الجديدة في المملكة للعالم، لتعكس ملامح سينما الوطن وما تحمله من تنوع وحيوية وطاقة، ومستقبل قوي ومبهر.