الطقس غدا.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة وأمطار خفيفة ببعض المناطق

تشهد الاحوال الجوية، خلال الطقس غدا، الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا، ليلا، شديد البرودة على كافة الأنحاء.

ويشهد الطقس غدا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويكون هناك أمطار خفيفة أيضا على مناطق من جنوب الوجه البحري وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويصاحب الطقس غدا، أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، على كافة المحافظات كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 14

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 16

شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 18

جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 19