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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| افتتاح معرض الشرق الأوسط للطاقة في دبي

هيئة كهرباء ومياه
هيئة كهرباء ومياه دبي

افتتح سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي اليوم معرض الشرق الأوسط للطاقة 2022 دبي بحضور أكثر من 18 ألف مشارك خلال أيام المعرض الممتدةإلى 9 مارس الجاري.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الإماراتية " وام" أن الحدث يشهد مشاركة أكثر من 500 شركة عارضة من 131 دولة وسيسلط الضوء على خمسة قطاعات رئيسية: النقل والتوزيع والحلول الذكية والطاقات المتجددة والنظيفة ومولدات النسخ الاحتياطي والطاقة الحرجة واستهلاك الطاقة وإدارتها حيث سيوفر الحدث منصة مثالية لمعرفة المزيد حول بدائل وحلول الطاقة بما في ذلك حلول الرقمنة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية من بين العديد من الأمور أخرى.

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و قال عزان محمد مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة والمنتدى العالمي للطاقة والمرافق إن دورة هذا العام من الحدث ستوفر منصة مثالية لتأمين الاستقرار وتحديد الفرص الجديدة في قطاع الطاقة بالتزامن مع التغلب على التحديات الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19 خلال العامين الماضيين كما ستُعقد عدة جلسات نقاش رئيسية والتي سيكون لكل منها دور رئيسي في تحقيق أهداف أسواق الطاقة العالمية من أجل مستقبل مستدام.

وأكد أن الهدف الرئيسي من المعرض هي تأمين فرصة التواصل والاجتماع الحضوري وجهاً لوجه وتعزيز المعرفة من خلال الأفكار وتحليل الخبراء كجزء من المؤتمرات.

وقد شهد اليوم الأول من الحدث انطلاق 3 مؤتمرات بما في ذلك منتدى الطاقة والمرافق العالمية الذي افتتحه سعادة المهندس يوسف آل علي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية حيث سيوفر المؤتمر منصة مثالية لخبراء الصناعة من أجل مناقشة القيادة الفكرية والتعاون والحلول لمواجهة تحول الطاقة داخ0ل القطاع من خلال سلسلة من اللجان الإستراتيجية رفيعة المستوى والجلسات الفنية ومناقشات المائدة المستديرة وورش العمل.

وقد سلطت الجلسة الافتتاحية للحدث الضوء على خارطة الطريق لإزالة الكربون والتي استضافتها : شركة جنرال إلكتريك ووزارة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ودائرة الطاقة -أبوظبي وبلدية رأس الخيمة حيث تم التركيز من خلالها على الاستراتيجيات والنهج عالية المستوى المعتمدة في جميع أنحاء المنطقة لتحقيق أهداف تحول الطاقة، حيث يتحول الاهتمام الآن بعد توقيع الاتفاقيات التاريخية في مؤتمر الأطراف للمناخ /كوب 26/ إلى تقديم مبادرات طموحة لإزالة الكربون وبرامج صافي انبعاثات صفرية.

كما أتاح مؤتمر الشرق الأوسط للطاقة الشمسية- إنترسولار، الذي انطلق اليوم أيضًا للمندوبين فرصة معرفة المزيد حول أفضل ممارسات الصناعة عبر الركائز الرئيسية لقطاع الطاقة بما في ذلك الرقمنة والشبكات الذكية والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة والخلايا الكهروضوئية وتقنيات الإنتاج الكهروضوئية وتقنيات الطاقة الشمسية الحرارية.

 

اقتصاد الامارات مال واعمال اخبار الخليج معرض الشرق الأوسط 2022 للطاقة

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