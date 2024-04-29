عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كينيا: مصرع وإصابة 10 أشخاص في انفجار قنبلة شمال البلاد

الشرطة الكينية
الشرطة الكينية

قتل خمسة أشخاص في انفجار قنبلة شمال كينيا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين.

وأدى الانفجار الذي وقع في بلدة الواك بمقاطعة مانديرا بالقرب من الحدود مع الصومال إلى إصابة خمسة أشخاص آخرين، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور، لكن مسلحي حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة نفذوا هجمات أخرى في المنطقة.

وقالت وزارة الداخلية الكينية إن القنبلة كانت موضوعة على عربة يجرها حمار لتجنب اكتشافها.

وفي وقت سابق من هذا شهر أبريل الجاري، دخل مسلحون يشتبه في أنهم من حركة الشباب إلى مستشفى الواك وأصابوا الحراس أثناء سؤالهم عن مكان وجود الأطباء ولم يتم إجراء أي اعتقالات.

وغالباً ما تشن حركة الشباب هجمات عبر الحدود، خاصة في مقاطعتي مانديرا وجاريسا النائيتين في كينيا.

وهددت الجماعة المتطرفة القوات الكينية خلال انتشارها المستمر منذ سنوات في الصومال كجزء من الجهود المتعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي بعد أكثر من ثلاثة عقود من الصراع.

ومن المقرر أن تنتهي مهمة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال في ديسمبر، مما يترك القوات الصومالية مسؤولة إلى حد كبير عن الأمن.

انفجار قنبلة في شمال كينيا انفجار قنبلة شمال كينيا مقتل وإصابة 10 أشخاص الحدود مع الصومال مسلحي حركة الشباب الصومالية حركة الشباب الصومالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

شبانة: الزمالك يفسخ تعاقده مع نجم الفريق بعد تألقه في لقاء القمة

عيد العمال وشم النسيم 2024.. موعد وعدد أيام الإجازة للقطاع الخاص

خاص | بعد توصيات الرئيس السيسي بشأن تخصصات المستقبل.. صدى البلد ينشر إستراتيجية التعليم العالي للتطبيق

إعصار هائل يضرب مدينة أبها السعودية.. شاهد

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

الداعية محمد أبو بكر يتبرأ من تهمة التشهير بالإعلامية ميار الببلاوي

صرف معاشات مايو 2024 بزيادة 15%.. الأربعاء

ترشيحاتنا

خطوة جديدة من الزمالك في أزمة فرجانى ساسي

قلده حتى في الاسم.. البديل الاقتصادي لعمرو دياب يصل العالمية

قرار عاجل في اتهام عامل التوصيل بالاعتداء على صغيرة مدينة نصر

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية حول لقاءات «بلينكن» في الرياض بشأن غزة

ولي العهد السعودي: المملكة ترفض دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني بشكل قاطع

توقيف نتنياهو.. «الدولي حقوق الإنسان»: محاسبة مرتقبة لجيش الاحتلال على جرائمه في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كائنات فضائية على المريخ .. دلائل جديدة من وكالة ناسا

جمال شعبان يقدم نصائح مهمة لخفض الضغط المرتفع بدون أدوية

انتحـ ار هتلر وزوجته إيفا براون بعد يوم من زواجهما.. ما السبب؟

ياسمين عز تثير الجدل بمجوهراتها في أحدث ظهور على إنستجرام| شاهد

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ