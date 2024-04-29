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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقه عمل سلطة المكرونة الفرنسية

المكرونة
المكرونة

تعد سلطة المكرونة الفرنسية من الأكلات الشهية التى يمكن تناولها بجانب اى طعام وغنية بالفوائد .

نعرض لكم طريقة عمل سلطة المكرونة الفرنسية للشيف شربيني

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مقادير سلطة مكرونة فرنسية
ذرة صفراء
خس
طماطم
جبنة شيدر
خيار
مكرونة
زيتون شرائح
مايونيز
زيت زيتون
ليمون
خل
طريقة عمل سلطة مكرونة فرنسية
* اخلطي في بولة الزيت مع الخل مع ليمونة و ملح و فلفل أسود و مايونيز
* قطعي الخضروات مكعبات
* ضيعي الزيتون و الذرة الصفراء و المكرونة المسلوقة و الصوص و قلبيه جيدا
* افردي اوراق الخس في طبق التقديم وضعي عليها السلطة وابشر عليها الجبنة و قدميه باردة بالهنا.

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