رئيس جامعة الأقصر يشهد احتفالية طلاب من أجل مصر بذكرى الإسراء والمعراج

شهد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، احتفالية أسرة طلاب من أجل مصر بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج بجامعة الأقصر.

يأتي ذلك بحضور الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود النوبي، عميد كلية الألسن، وفضيلة الشيخ محمد أبو دوح، من علماء الأزهر الشريف، والدكتور محمود عبد العاطي، أستاذ الرياضيات التطبيقية بجامعة العلوم والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور يوسف عباس، رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر، ولفيف من طلاب الأسرة والجامعة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، تلاه قراءة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه كلمة لرئيس الجامعة أعرب فيها عن سعادته بتنظيم أسرة طلاب من أجل مصر للاحتفالية، التي تمثل ذكرى إسلامية عطرة نستلهم منها قيم الصمود والتضحية فى سبيل تحقيق رسالة سامية وأهداف غالية، مشيدا بدور أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الأقصر، في تنظيم فعاليات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم.

فيما أشاد نائب رئيس الجامعة، بأسرة طلاب من أجل مصر، التي نظمت تلك الاحتفالية التي توضح قيمة تلك المعجزة، وترد على المشككين في المعجزة الإلهية لتشويه صورة الإسلام، مستهدفين صغار السن والشباب وطلاب الجامعات، مؤكدا أن الجامعة لا تألوا جهدا في دعم كافة أنشطة الأسرة ودعم كافة الأفكار الجادة التي تليق بجامعة الأقصر.

ووجه عميد كلية الألسن الشكر لرئيس الجامعة ولأسرة طلاب من أجل مصر على اختيار كلية الألسن لإقامة تلك الاحتفالية فيها، والتي تؤكد اهتمام قيادة الجامعة ممثلة في الأستاذ الدكتور محمد محجوب، بطلاب الجامعة وتنظيم فعاليات تعزز من مكانة الجامعة وسط الجامعات الكبرى.

وأكد الدكتور يوسف عباس، رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، على اهمية دور رجال الدين فى تعليم الأجيال أمور دينهم بطريقة معتدلة وذلك بهدف حماية الطلاب من الغلو والتطرف الديني المتشدد، مشيرا إلى أن الأسرة تنظم بشكل مستمر فعاليات مختلفة تستهدف رفع الوعي لدى طلاب الجامعة بالقضايا المجتمعية والدينية والثقافية وغيرها.

وسرد فضيلة الشيخ محمد أبو دوح، الدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج التي أيد الله بها رسوله الكريم والتي لا تحتاج إلى دفاع بل إلى مناقشة لنعي ونفهم ونرد على كل مشكك فيها، كما تطرق إلى أن العلم الحديث جاء بأدلة تؤكد أن معجزة الإسراء والمعراج يقبلها العقل، والإشارات القرآنية التي تؤكد أن المعجزة تمت بالروح والجسد، كما تحدث عن أهمية الأوطان وبنائها في الإسلام والذي يعزز من قيمة الأمن والأمان التي يحتاجها الإنسان لكي يمارس عباداته في طمأنينة وخشوع.

وأوضح الدكتور محمود عبد العاطي أستاذ الرياضيات التطبيقية، أن العلم الحديث أثبت حادثة الإسراء والمعراج بشكل غير قابل للشك، حيث اكتشف العلماء ظاهرة تتلخص في أن الحركة بسرعة الضوء تنقلك من مكان إلى آخر دون تأثير بدون فاصل زمني حيث يتوقف الزمن عند سرعة الضوء، مطالبا طلاب الجامعة من الأسرة أو خارجها بتكوين فريق "هاكرز" للدفاع عن الوطن ضد الهجمات السيبرانية التي يتعرض لها العالم في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن الجامعة لديها خبراء لتدريب الطلاب على هذه المهمة الوطنية.

وتخلل الاحتفالية مدائح نبوية ودينية، وبعض الأغنيات الوطنية التي ألقاها طلاب الجامعة.

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